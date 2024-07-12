Karabük'te sağanak su baskınına sebep oldu

KARABÜK ve Safranbolu ilçesinde sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

Karabük ve Safranbolu ilçesinde 17.00 sıralarında aniden sağanak bastırdı. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı sürücülerin araçları arıza yaptı. Karabük ile Safranbolu’yu birbirine bağlayan Kanyon Köprü'de ise sürücüler yağışın etkisiyle su birikintilerinin oluştuğu yolda güçlükle ilerledi. Safranbolu Sadri Artuç Caddesi'nde yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı. Yaklaşık 1.5 saat süren sağanak hem vatandaşların hem de sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu.