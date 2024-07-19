Kara yolundaki çökme, demir yolunu da ulaşıma kapattı

KARABÜK-Eskipazar D-755 kara yolunun 10 metrelik kısmında çökme meydana geldi. Çöken bölgeden akan toprak, Karabük- Çankırı demir yolunu ulaşıma kapattı. Ekipler, bölgede çalışma başlattı.

Karabük-Eskipazar D-755 kara yolunun Ankara istikametinde, son günlerde etkili olan şiddetli yağmur yağışları sonrası çökme oldu. Çöken bölgeden akan toprak, yolun alt kısmındaki Karabük-Çankırı yük treni seferlerinin yapıldığı demir yolunu kapattı. Kara yolunda ulaşım tek şeritten 2 yönlü olarak sağlanırken, tren seferleri ise durdu. Karayolları ekipleri, demir ve kara yolunun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.