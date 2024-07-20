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        Evinde ölü bulunan 88 yaşındaki kadında darp izlerine rastlandı; üvey oğlu ve akrabası gözaltında

        KARABÜK'te evinde cesedi bulunan Fatma Metin'in (88) vücudundaki darp izleri nedeniyle ölümü şüpheli bulan jandarma ekipleri, üvey oğlu E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 15:39 Güncelleme: 20.07.2024 - 15:40
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        Evinde ölü bulunan 88 yaşındaki kadında darp izlerine rastlandı; üvey oğlu ve akrabası gözaltında
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        KARABÜK'te evinde cesedi bulunan Fatma Metin'in (88) vücudundaki darp izleri nedeniyle ölümü şüpheli bulan jandarma ekipleri, üvey oğlu E.M. ve akrabası Y.A.'yı gözaltına aldı.

        Olay, dün saat 23.30 sıralarında Eflani ilçesi Bostancı köyünde meydana geldi. Fatma Metin'den haber alamadığını söyleyen üvey oğlu E.M., köylülerle birlikte eve girdi. Kadın, evde kanlar içerisinde hareketsiz halde bulundu. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Fatma Metin'in öldüğü belirlendi. Yapılan incelemede, Metin’in vücudunda darp izlerine rastladı. Evdeki masanın da kırıldığı belirlenince ölümü şüpheli bulan ekipler, soruşturma başlattı. Fatma Metin'in üvey oğlu E.M. ve akrabaları Y.A. gözaltına alındı. Metin'in cenazesi ise otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Soruşturma sürüyor.

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