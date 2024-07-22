Karabük'te orman yangını

Yangın, saat 15.15 sıralarında Karabük merkeze bağlı Zopran köyü mevkisinde çıktı. Ormandan dumanların yükseldiğinin fark edilmesinin ardından bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'nden arazözler ve ekipler sevk edildi. Ekipler karadan 8 arasöz, 4 su tankeri ve 65 personelle yangına müdahale ederken, 2’si Jandarma Genel Komutanlığı'na ait olmak üzere 3 helikopterle de havadan destek vererek çalışmalarını sürdürüyor.

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