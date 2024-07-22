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        Karabük'te orman yangını

        KARABÜK'ün Zopran köyü mevkisinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 19:31 Güncelleme: 22.07.2024 - 19:35
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        Karabük'te orman yangını
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        KARABÜK’ün Zopran köyü mevkisinde orman yangını çıktı. Karadan ve havadan ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

        Yangın, saat 15.15 sıralarında Karabük merkeze bağlı Zopran köyü mevkisinde çıktı. Ormandan dumanların yükseldiğinin fark edilmesinin ardından bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'nden arazözler ve ekipler sevk edildi. Ekipler karadan 8 arasöz, 4 su tankeri ve 65 personelle yangına müdahale ederken, 2’si Jandarma Genel Komutanlığı'na ait olmak üzere 3 helikopterle de havadan destek vererek çalışmalarını sürdürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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