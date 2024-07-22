Karabük merkezli "Kuyu 10" operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

KARABÜK merkezli 3 ilde düzenlenen 'Kuyu-10' operasyonunda elebaşılığını S.Y. ve İ.Y.'nin yaptığı suç örgütü çökertilirken olayla ilgili 6 şüpheli tutuklandı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Karabük merkezli İstanbul ve Ankara’da ‘Kuyu-10’ adı verilen operasyon düzenlendi. Polis ekipleri tarafından 3 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda elebaşılığını S.Y. ve İ.Y.'nin yaptığı suç örgütü çökertilirken 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 210 senet, 4 pos cihazı ele geçirildi.