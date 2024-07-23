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        Karabük'teki orman yangınında 12 hektar zarar gördü

        KARABÜK'tedün çıkan orman yangınında, 12 hektar alan zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 11:39 Güncelleme: 23.07.2024 - 11:45
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        Karabük'teki orman yangınında 12 hektar zarar gördü
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        KARABÜK'tedün çıkan orman yangınında, 12 hektar alan zarar gördü.

        Yangın, dün saat 15.00 sıralarında merkeze bağlı Zopran köyü mevkisinde çıktı. Ormandan dumanların yükseldiğinin fark edilmesinin ardından bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'nden arazözler ve ekipler sevk edildi. 12 arazöz, 7 su tankeri, 6 ilk müdahale aracı, dozer, kepçe, greyder, yangın söndürme helikopteri ve 85 personel ile yangına müdahale edildi. Yangın, dün saat 20.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, 12 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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