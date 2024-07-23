Evinde ölü bulunan kadının akrabası tutuklandı

KARABÜKEflani'deki evinde ölü bulunan Fatma Metin’in (88) akrabası Yaşar A. tutuklanırken, üvey oğlu, gelini ve torunu adli kontrolle serbest kaldı.

Olay, 4 gün önce Eflani ilçesi Bostancılar köyünde meydana geldi. Fatma Metin’den haber alamayan üvey oğlu E.M. köylülerle birlikte eve girdi. Kadın, kanlar içerisinde evde hareketsiz bir şekilde bulundu. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Fatma Metin'in öldüğü belirlendi. Yapılan incelemede, Metin’in vücudunda darp izlerine rastladı. Evdeki masanın da kırıldığı belirlenince ölümü şüpheli bulan ekipler, soruşturma başlattı. Üvey oğlu E.M, gelini B.M., torunu Ş.Ş ve akrabası Yaşar A. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yaşar A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.