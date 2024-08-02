Başkent EDAŞ'tan Karabük'te bakım ve onarım çalışması
Başkent EDAŞ, Karabük'te kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2024 yılının ilk 6 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini hız kesmeden sürdürdü.
Başkent EDAŞ, Karabük’te kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2024 yılının ilk 6 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini hız kesmeden sürdürdü.
Başkent EDAŞ, Karabük’te hizmet verdiği bin 770 trafo ve 7 bin 906 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü. Daha aydınlık bir Karabük için Merkez, Safranbolu, Eflani, Ovacık ve Yenice ilçelerinde 939 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri bölgede 1 pano ile 14 trafo ve 20 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 359 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.
Başkent EDAŞ ekipleri Karabük’te hizmet verdiği 178 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 19 kilometrelik yeni kablo döşeyerek kentte 320 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 15 elektrik panosu ile 22 trafo merkezi montajı da tamamlandı.
Müşteri odaklı yaklaşımla 7 gün 24 saat hizmet sunan Başkent EDAŞ, Başkent 186 Mobil Uygulaması, 186 numaralı Müşteri Hattı’ndan tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ediyor.
Başkent EDAŞ’ın Karabük’te bakım ve yatırım çalışmaları hız kesmeden sürecek.
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