Polisten kaçarken kaza yaptı, kullandığı çalıntı otomobilde uyuşturucu çıktı

KARABÜK'te plakasız otomobilin sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçarken kaza yaptı. Çalıntı olduğu ortaya çıkan otomobilde, uyuşturucu ele geçirildi. Araçtaki 3 şüpheliden 2'si yaya olarak kaçtı, 1'i gözaltına alındı.

Olay, saat 07.00 sıralarında, Karabük-Eskipazar yolunun Kantar mevkisinde meydana geldi. Plakasız olduğu için polisin 'dur' ihtarında bulunduğu otomobilin sürücüsü kaçtı. Bir süre devam eden takipte, Öğlebeli Kavşağı'nda sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, refüje çıktı. Otomobil, aldığı hasarla hareket edemez hale geldi. Otomobildeki 3 şüpheliden 2'si yaya olarak kaçtı, M.D. ise polis tarafından yakalanıp ters kelepçe takılarak yere yatırıldı. Yapılan sorgulamada, aracın Kocaeli'den çalındığı tespit edildi. Araçtaki aramalarda 5 uyuşturucu hap ile içilmeye hazır halde esrar ele geçirildi. Polis, kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, M.D. ise gözaltına alındı.