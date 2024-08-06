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        Kazada yola savrulan motosikletin sürücüsü arkadan gelen araçların çarpmasıyla öldü

        KARABÜK'tebordür taşı ile tabelaya çarpıp, yola savrulan motosikletin sürücüsü Sefa D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 15:06 Güncelleme: 06.08.2024 - 15:10
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        Kazada yola savrulan motosikletin sürücüsü arkadan gelen araçların çarpmasıyla öldü
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        KARABÜK'tebordür taşı ile tabelaya çarpıp, yola savrulan motosikletin sürücüsü Sefa D.'ye (36) arkadan gelen araçlar çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü, hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 05.00 sıralarında Cildikısık Tüneli'nde meydana geldi. Karabük yönünden Eskipazar istikametine giden Sefa D. yönetimindeki 34 GOG 407 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak önce tünelin girişinde yol kenarında bulunan bordür taşına ardından elektrik tabelasına çarptı. Yola fırlayan motosiklet sürücüsüne, arkadan gelen araçlar çarptı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sefa D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, polis motosikletliye çarpan araçların sürücülerini bulmak için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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