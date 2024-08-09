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        Şehit Astsubay Kalaz, son yolculuğuna uğurlandı

        ŞIRNAK'ta arama- tarama faaliyetleri sırasında kalp krizi geçirerek şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz (27), memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 15:59 Güncelleme: 09.08.2024 - 16:05
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        Şehit Astsubay Kalaz, son yolculuğuna uğurlandı
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        ŞIRNAK’ta arama- tarama faaliyetleri sırasında kalp krizi geçirerek şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz (27), memleketi Karabük’ün Safranbolu ilçesinde toprağa verildi. Şehidin yakınları tabutun başında gözyaşı döktü.

        Şırnak’a 1 ay önce Bursa’nın İznik ilçesinden tayin olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz, dün bölgede arama-tarama faaliyetleri sırasında kalp krizi geçirdi. Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kalaz kurtarılamadı. Şehit Kalaz’ın cenazesi, dün gece memleketi Karabük’ün Safranbolu ilçesine getirildi. Türk bayrağına sarılı tabutu Safranbolu Merkez Camisi'ne getirilen Şehit Muhammet Kalaz için askeri tören düzenlendi. Şehit Kalaz’ın babası İbrahim Kalaz, annesi Bahriye Kalaz ve kardeşleri Emine Akdere ile Salih Kalaz tabutun başında gözyaşı döktü. Törene, şehit Muhammet Kalaz’ın ailesi ve yakınları, Karabük Valisi Mustafa Yavuz, milletvekilleri Cem Şahin ile Ali Keskinkılıç ve Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral İsmail Balıbek katıldı.

        Safranbolu Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kalaz’ın cenazesi Safranbolu Şehitliği’ne defnedildi.

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