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        Karabük'te orman yangını

        KARABÜK'ün Ovacık ilçesinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 17:45 Güncelleme: 16.08.2024 - 17:50
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        Karabük'te orman yangını
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        KARABÜK’ün Ovacık ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

        İlçeye bağlı Beydini ve Alınca köyleri arasında saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, 9 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer, 11 kamyonet ve 81 personel ile alevlere müdahale etti.

        Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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