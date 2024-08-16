Karabük'te orman yangını

İlçeye bağlı Beydini ve Alınca köyleri arasında saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, 9 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer, 11 kamyonet ve 81 personel ile alevlere müdahale etti.

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