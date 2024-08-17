Karabük'teki 2 orman yangınından 1'i kontrol altına alındı

Ekiplerin Ovacık ilçesine bağlı Alınca ve Beydini köyleri arasındaki orman yangınına müdahalesi ise sürüyor.

Ovacık ve Safranbolu ilçelerinde dün, saat 15.00 sıralarında orman yangınları çıktı. Yangınlara 74 araç ve 237 personelle müdahale edildi. 2 yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek verdi. Safranbolu ilçesine bağlı Ovacuma ve Ulu Yayla Mağarası mevkisindeki yangın 7 saatte kontrol altına alınırken, 2 büyükbaş öldü, 3 köy evi de hasar gördü.

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