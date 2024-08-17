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        Minibüsle çarpışan otomobilin 80 yaşındaki sürücüsü öldü

        KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde kapalı kasa minibüsle çarpışan otomobilin 80 yaşındaki sürücüsü Osman Gülseren yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 22:44 Güncelleme: 17.08.2024 - 22:50
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        Minibüsle çarpışan otomobilin 80 yaşındaki sürücüsü öldü
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        KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde kapalı kasa minibüsle çarpışan otomobilin 80 yaşındaki sürücüsü Osman Gülseren yaşamını yitirdi. Kazada, minibüs sürücüsü ise yaralandı.

        Kaza, saat 18.30 sıralarında Karabük- Kastamonu yolu üzerinde bulunan Çerçen Kavşağı'nda meydana geldi. Kastamonu istikametine seyir halinde olan Şahin T. yönetimindeki 37 AY 236 plakalı kapalı kasa minibüs, kavşakta Osman Gülseren yönetimindeki 78 ABV 471 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Osman Gülseren'in hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer sürücü Şahin T. ise yaralı olarak Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Osman Gülseren'in cansız bedeni de kaza yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü. 

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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