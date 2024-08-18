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        Karabük'teki orman yangını kontrol altına alındı (2)

        KONTROLALTINA ALINDIKarabük'ün Ovacık ilçesi'nde Beydini ve Alınca köyleri arasında geçen cuma günü saat 15.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 22:20 Güncelleme: 18.08.2024 - 22:25
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        Karabük'teki orman yangını kontrol altına alındı (2)
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        KONTROLALTINA ALINDI

        Karabük’ün Ovacık ilçesi’nde Beydini ve Alınca köyleri arasında geçen cuma günü saat 15.00’te başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı X hesabından yaptığı açıklamada, "Karabük’ün Ovacık ilçesindeki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun “dedi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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