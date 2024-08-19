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        Karabük'teki orman yangını kontrol altına alındı (3)

        80HEKTARLIK ALANDA ETKİLİ OLDUKarabük Valisi Mustafa Yavuz, yangının 80 hektarlık alanda etkili olduğunu belirterek, "Öncelikle hem Karabük'ümüze hem Ovacık'ımıza hem de ülkemize geçmiş olsun diyorum.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 00:20 Güncelleme: 19.08.2024 - 00:25
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        Karabük'teki orman yangını kontrol altına alındı (3)
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        80HEKTARLIK ALANDA ETKİLİ OLDU

        Karabük Valisi Mustafa Yavuz, yangının 80 hektarlık alanda etkili olduğunu belirterek, “Öncelikle hem Karabük’ümüze hem Ovacık’ımıza hem de ülkemize geçmiş olsun diyorum. Cuma günü yaklaşık saat 14.30 civarında başlayan orman yangını, bugün akşam itibarıyla kontrol altına alındı diyebiliriz. Bu süreç içerisinde yaklaşık 78 aracımız, arazözlerimiz, su tankerlerimiz, UMKE’miz, AFAD’ımızın araçları, yine yaklaşık 220 civarında personelimizle 3 gündür yangınla mücadele ediliyor. Yangının başladığı andan itibaren bu saate kadar gerçekten fedakarca çalışan orman teşkilatımızın değerli mensuplarına, belediyelerimizin, İl Özel İdaremizin ve diğer tüm kurumlarımızın çalışanına çok teşekkür ediyorum. Gece gündüz demeden 7/24 esasınca gerçekten fedakarca çalıştılar. Çok zorlu koşullarda çalıştılar. Çünkü yangının çıktığı alan sarp, kayalık ve biraz zor bir alandı. Yol açısından sıkıntılarımız oldu. Bir taraftan yollar açıldı, bir taraftan söndürme çalışmaları devam etti. Şükür bu akşam saatleri itibarıyla kontrol altına alındı. Bununla birlikte hem kolluk birimlerimiz hem de ilgili birimlerimiz adli ve idari soruşturmasına devam ediyorlar. İnşallah en kısa süre içerisinde de bu yangını çıkartıp, yeşil vatanımızı, akciğerlerimize ve ormanlarımıza bu zararı verenleri bulup bir an önce adalete teslim edeceğiz. Tabii tamamının yandığını söyleyemeyiz. Ara ara yanmayan bölgeler de var. Ama 80 hektarlık bir alanda yangının etkili olduğunu söyleyebiliriz. Zarar tespit çalışmaları yapıldıktan sonra, kesin tespitler yapıldıktan sonra yanan kısımlar çok daha net çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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