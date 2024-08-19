Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışması

        KARABÜK'ün Ovacık ilçesinde kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 13:51 Güncelleme: 19.08.2024 - 13:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışması
        ABONE OL
        ABONE OL

        KARABÜK'ün Ovacık ilçesinde kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor.

        Ovacık ilçesinde Beydini ve Alınca köyleri arasındaki ormanda geçen cuma günü saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın, 73 araç, 208 personel ve 2 yangın söndürme helikopterinin 54 saatlik çalışması sonucu dün kontrol altına alındı. Yangında 80 hektarlık alanın etkilendiği tespit edildi. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        Gaziosmanpaşa'yı ayağa kaldıran taciz iddiası: Döner bıçaklı kavga
        Gaziosmanpaşa'yı ayağa kaldıran taciz iddiası: Döner bıçaklı kavga
        Dilan Polat'a tahliye kararı
        Dilan Polat'a tahliye kararı
        İlkay Gündoğan kabul etti!
        İlkay Gündoğan kabul etti!
        Alışverişin yeni mekânı sosyal medya!
        Alışverişin yeni mekânı sosyal medya!
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur?
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur?
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Yunus balığı nerede?
        Yunus balığı nerede?
        1,5 ton tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi: "Akrabalarıma yedirecektim"
        1,5 ton tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi: "Akrabalarıma yedirecektim"
        Utanç görüntüleri!
        Utanç görüntüleri!
        Sol bek bileti Şampiyonlar Ligi'nde
        Sol bek bileti Şampiyonlar Ligi'nde
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        Aras Bulut İynemli'nin villasında yangın
        Aras Bulut İynemli'nin villasında yangın
        Sedan modellerin fişini çekiyor
        Sedan modellerin fişini çekiyor
        Bu besinleri bir arada tüketmeyin!
        Bu besinleri bir arada tüketmeyin!
        Elektronik vergi denetimi dönemi başlıyor
        Elektronik vergi denetimi dönemi başlıyor
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?

        Benzer Haberler

        Karabük'te orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi
        Karabük'te orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi
        Karabük'teki orman yangını kontrol altına alındı (3)
        Karabük'teki orman yangını kontrol altına alındı (3)
        Karabük'teki orman yangını kontrol altına alındı (2)
        Karabük'teki orman yangını kontrol altına alındı (2)
        Karabük Valisi Yavuz'dan orman yangınına ilişkin açıklama:
        Karabük Valisi Yavuz'dan orman yangınına ilişkin açıklama:
        Kaza yapan otomobilden inip yola çıkan Talha, başka bir aracın çarpmasıyla...
        Kaza yapan otomobilden inip yola çıkan Talha, başka bir aracın çarpmasıyla...
        Karabük'teki orman yangınına müdahale sürüyor
        Karabük'teki orman yangınına müdahale sürüyor