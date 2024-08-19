Karabük'te kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışması

Ovacık ilçesinde Beydini ve Alınca köyleri arasındaki ormanda geçen cuma günü saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın, 73 araç, 208 personel ve 2 yangın söndürme helikopterinin 54 saatlik çalışması sonucu dün kontrol altına alındı. Yangında 80 hektarlık alanın etkilendiği tespit edildi. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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