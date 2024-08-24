Karabük'te 'yıldırım' düşmesi sonucu çıkan orman yangını söndürüldü

Karabük’ün Ovacık ilçesine bağlı Güneysaz köyünde, saat 17.00 sıralarında ormana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangını görenler ihbarda bulundu. Olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 7 arazöz, 1 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu 1 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

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