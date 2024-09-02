Karabük'te husumetlisini tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde husumetlisi Nuri Gültekin'i (65) tüfekle vurarak öldüren Yalçın Yıldırım (53), tutuklandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Safranbolu ilçesinin Çavuşlar köyünde meydana geldi. Nuri Gültekin, ahıra hayvanlarını beslemek için gittiği esnada aralarında husumet olduğu iddia edilen Yalçın Yıldırım tarafından tüfekle ateş açıldı. Nuri Gültekin göğsünden vurularak olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gültekin'in cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından İlçe Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Gültekin'i öldüren şüpheli de jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.