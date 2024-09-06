Ehliyetine el konulan sürücü, kullandığı otomobille ağaca çarptı: 2 yaralı

KARABÜK’te alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulan K.D., kullandığı otomobiliyle ağaca çarptı. K.D. ile yanındaki A.D. yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında, Karabük-Bartın kara yolunun Safranbolu ilçesi Nebioğlu köyü mevkisinde meydana geldi. Daha önce alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulduğu belirlenen K.D., yönetimindeki 78 ABZ 433 plakalı otomobille, yol kenarındaki ağaca çarptı. Yaralanan sürücü K.D. ve araçta yolcu olarak bulunan A.D. kendi imkanlarıyla otomobilden çıkıp, yerde yatarak yardım bekledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.