Karabük'te çaya düşen otomobilin sürücüsü öldü

KARABÜK'te kontrolden çıkarak Filyos Çayı'na düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Karabük-Yenice karayolu mevkisinden Karabük istikametine ilerleyen Arif Bektaş (57) idaresindeki 78 ABF 925 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak demir korkulukları aşıp Filyos Çayı'na düştü. Kazanın ardından olay yerine polis, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan Arif Bektaş ve eşi Seher Bektaş (61) sıkıştıkları otomobilin içerisinden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilen yaralılardan Arif Bektaş, yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.