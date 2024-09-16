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        Karabük'te orman yangını kısa sürede söndürüldü

        KARABÜK'te ormanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesinin ardından kısa sürede kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 19:16 Güncelleme: 16.09.2024 - 19:20
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        Karabük'te orman yangını kısa sürede söndürüldü
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        KARABÜK'te ormanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesinin ardından kısa sürede kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü.

        Yangın, saat 13.40 sıralarında Yeşilköy köyü ile Yeşil Mücavir Mahallesi arasında kalan ormanda meydana geldi. Ormandan dumanların yükselmesinin ardından bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'nden arazözler sevk edildi. 6 arasöz ,2 su tankeri, 5 ilk müdahale aracı, 2 itfaiye aracı ve 55 personel ile müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ekiplerin yangın bölgesindeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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