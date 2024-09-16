Karabük'te orman yangını kısa sürede söndürüldü

Yangın, saat 13.40 sıralarında Yeşilköy köyü ile Yeşil Mücavir Mahallesi arasında kalan ormanda meydana geldi. Ormandan dumanların yükselmesinin ardından bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'nden arazözler sevk edildi. 6 arasöz ,2 su tankeri, 5 ilk müdahale aracı, 2 itfaiye aracı ve 55 personel ile müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ekiplerin yangın bölgesindeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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