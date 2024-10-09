Cama üfleyerek şekil veriyor
KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde Mehmet Emin Gelir (53), tarihi çarşıdaki iş yerinde 35 yıldır cama şekil veriyor.
KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde Mehmet Emin Gelir (53), tarihi çarşıdaki iş yerinde 35 yıldır cama şekil veriyor. Çırak olarak başladığı mesleğinde yaptığı yüzük, kolye, biblo gibi ürünler yoğun ilgi olduğunu belirten Gelir, “Türkiye genelinde cam üfleme sanatı nesli tükenen bir sanattır. Safranbolu’da el sanatları, cam üfleme sanatını yapan bir tek ben varım” dedi.
Karabük’ün tarihi konaklarıyla ünlü ilçesi Safranbolu’daki tarihi çarşıda iş yeri bulunan Mehmet Emin Gelir, çırak olarak başladığı mesleğinde 35 yılı geride bıraktı. 1989 yılında İstanbul’da camı üfleyerek ürün yapmayı öğrenmeye başlayan Gelir, tarihi kent Safranbolu’da bulunan iş yerinde de cama şekil vererek hediyelik eşyalar yapıyor. Gelir, 800 derece ısıda camı üfleyerek yüzük, kolye, biblo, semazen, nar, sürahi, kandil, mumluk ve cam biblo üretiyor.
Mehmet Emin Gelir, “Cam kolyeler, küpeler, ibrik, sürahi, semazen, cam biblolarımız var. Ben çıraklıktan İstanbul’da yetiştim. Çırak olarak atölyeye girdim. Bu mesleğe sevdiğimden dolayı devam ediyorum. Ben bu sanatı Safranbolu’ya getireyim oraya zenginlik katsın diye düşündüm. 2007 yılında buraya geldim. Şu anda çırak yetiştiremiyoruz. Dükkanlara çırak zor geliyor gelince de hemen gidiyor. Şu an tek başımayım. Türkiye genelinde cam üfleme sanatı nesli tükenen bir sanattır. Safranbolu’da el sanatları, cam üfleme sanatını yapan bir tek ben varım” diye konuştu.
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