Safran çiçek açtı; kilosu 320 bin lira

Karabük’ün UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve kilosu 320 bin TL'ye satılan safran bitkisi, çiçek açmaya başladı.

Karabük’ün tarihi konaklarıyla ünlü ilçesi Safranbolu ile özdeşleşen ve kilosu 320 bin TL’yi bulan safran bitkisi çiçek açmaya başladı. Safran bitkisinin soğanı ağustos ayında dikilirken ekim ve kasım aylarında da çiçeklenmeye başlıyor. Mucize bitki olarak bilinen ve kendi ağırlığının 100 bin katı kadar sıvının rengini sarıya çevirebilen safran bitkisi kanser, öksürük, astım, bronşit, cilt sorunları, bağışıklık hastalıkları ve hormon bozukluğu gibi rahatsızlıklara da iyi geliyor. Safranbolu’ya adını veren “Safran” çok eski çağlardan bu yana çiçek tepecikleri, baharat ve gıda boyası olarak da kullanılıyor. Ayrıca kolonya, sabun, çay, krem, boya ve yemekler ile tatlıların içerisinde de kullanılıyor. Safran bitkisi, tarihi kentin turizmine de katkı sağlıyor.

EN KIYMETLİ ÜRÜN ‘SAFRAN’ Safranbolu’nun Yukarı Çiftlik köyünde safran üretimi yapan İsmail Yılmaz, “Normalde ben baharatçılık ile uğraşıyordum. Büyük şehirlerdeki baharatçılara gittiğimde en kıymetli ürünün safran olduğunu gördüm. Dedim ki ‘biz Safranbolu’dayız ve ismimiz safrandan geliyor, burada neden yok?’ Önce ticaretine başladım. Safran alıp iş yerimde satmaya başladım. Yabancılar buna çok ilgi gösterdiler. Sonunda bunu üretmem gerektiğini biliyordum ve üretmeye başladım. 2000’li yıllarda başladım bu işe sonrasında büyük bir alanda üretime başladık. Amerikan ortaklığı bir şirket ile kontratlı tarım ile başladık. 3 yıllık bir sözleşmeydi. 2021’de sözleşmemiz bittiğinde üretim sahamız bana kalacaktı. Nitekim de öyle oldu” diye konuştu.

SAFRAN EKİM İLE KASIM AYINDA ÇİÇEK AÇAR 24 yıldır Safranbolu’da safran üreticiliği yaptığını belirten Yılmaz, safranın 3 yıllık bir bitki olduğunu ve ağustos ayında safran soğanını diktiklerini ekim ile kasım ayında ise çiçek açmaya başladığını söyleyerek, “Safran bitkisi ilk sene az çiçek vermeye başlar. Bir dönümden 150-200 gram civarında ürün alırız. Bir dönüme 200 kilogram gibi safran dikeriz ve toprakta soğanlar kalır. İkinci sene 500 gram, üçüncü sene ise 1 kilogram safran çiçeği hasat ederiz. 3 yılın sonunda soğanları sökeriz. Her diktiğimiz soğan 15-20 taneye kadar yavrularlar. Bunları daha sonra olduğu yerden söker ve sahayı dinlenmeye bırakırız. Yeni daha geniş bir alana dikim yaparız” ifadelerini kullandı.