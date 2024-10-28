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        Komşu ilçeden eşek almaya gidip, geri dönmeyen kişi ölü bulundu (2)

        ÇAYKENARINDA ÖLÜ BULUNDUKarabük'ün Safranbolu ilçesinden komşu ilçe Bartın'ın Ulus ilçesine 10 gün önce eşek satın almaya gidip, geri dönüş yolunda kaybolduğu ortaya çıkan Yaşar Dursun, köye 8 kilometre uzaklıktaki Ova Çayı kenarında ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 17:16 Güncelleme: 28.10.2024 - 17:20
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        Komşu ilçeden eşek almaya gidip, geri dönmeyen kişi ölü bulundu (2)
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        ÇAYKENARINDA ÖLÜ BULUNDU

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinden komşu ilçe Bartın'ın Ulus ilçesine 10 gün önce eşek satın almaya gidip, geri dönüş yolunda kaybolduğu ortaya çıkan Yaşar Dursun, köye 8 kilometre uzaklıktaki Ova Çayı kenarında ölü bulundu. Savcılığın incelemesinin ardından Dursun'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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