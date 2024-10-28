Komşu ilçeden eşek almaya gidip, geri dönmeyen kişi ölü bulundu (2)
ÇAYKENARINDA ÖLÜ BULUNDUKarabük'ün Safranbolu ilçesinden komşu ilçe Bartın'ın Ulus ilçesine 10 gün önce eşek satın almaya gidip, geri dönüş yolunda kaybolduğu ortaya çıkan Yaşar Dursun, köye 8 kilometre uzaklıktaki Ova Çayı kenarında ölü bulundu.
ÇAYKENARINDA ÖLÜ BULUNDU
Karabük'ün Safranbolu ilçesinden komşu ilçe Bartın'ın Ulus ilçesine 10 gün önce eşek satın almaya gidip, geri dönüş yolunda kaybolduğu ortaya çıkan Yaşar Dursun, köye 8 kilometre uzaklıktaki Ova Çayı kenarında ölü bulundu. Savcılığın incelemesinin ardından Dursun'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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