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        Keltepe kayak merkezi beyaza büründü

        KARABÜK'ün kayak merkezi Keltepe, yağan karla beyaza büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 13:33 Güncelleme: 05.11.2024 - 13:35
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        Keltepe kayak merkezi beyaza büründü
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        KARABÜK’ün kayak merkezi Keltepe, yağan karla beyaza büründü. Kayak merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

        Karabük’ün 2 bin rakımlı kayak merkezi Keltepe’de gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 6 derece olarak ölçüldüğü kayak merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Meteorolojik verilerek göre kar yağışının bölgede devam etmesi bekleniyor. Kayak merkezinde sezonun ise aralık ayında açılması planlanıyor.

        Galeri
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