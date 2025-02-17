Cami imamı, kaybolan ineği dronla buldu

Olay, bugün sabah saatlerinde Safranbolu ilçesine bağlı Alören köyünde meydana geldi. Köyde hayvancılıkla uğraşan Bayram Öztürk'e ait inek kayboldu. Öztürk, kendi çabalarıyla ineği bulamayınca köydeki caminin imamı Ahmet Faruk Eşmeli'den yardım istedi. Teknolojiye ilgisiyle bilinen imam Eşmeli, dron kullanarak çevrede arama yapmaya başladı. İnek, dronla yapılan aramada, köyün yaklaşık 2,5 kilometre uzağında görüldü. İneğine kavuşan Öztürk, büyük kolaylık sağlayan bu yöntem için imam Eşmeli’ye teşekkür etti.

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