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        Karabük'te temizlik işçisinin Atatürk hassasiyeti

        KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, bir okulda güçlendirme çalışması yapılırken bahçe duvarının dış kısmına duvara yaslanmış olarak bırakılan Atatürk tablosu, belediyenin temizlik işçisi Hasan Karakuş (47) tarafından alınarak bir spor kulübünün dernek binasının duvarına asıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 13:06 Güncelleme: 20.02.2025 - 13:06
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        Karabük'te temizlik işçisinin Atatürk hassasiyeti
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        KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde, bir okulda güçlendirme çalışması yapılırken bahçe duvarının dış kısmına duvara yaslanmış olarak bırakılan Atatürk tablosu, belediyenin temizlik işçisi Hasan Karakuş (47) tarafından alınarak bir spor kulübünün dernek binasının duvarına asıldı.

        Safranbolu’da deprem için güçlendirme çalışmaları yapılan Misak-ı Milli İlkokulu’nun dış kısmında yerde duvara yaslanmış şekilde bırakılan Atatürk tablosunu gören Safranbolu Belediyesi’nde temizlik işçisi Hasan Karakuş, onu bulunduğu yerden aldı. Karakuş, tabloyu çöp kamyonunun ön tarafındaki koltuğa koyup, Karabük’te faaliyet gösteren Gümüş Spor Kulübü’nün dernek binasına götürdü. Tablo, burada duvara asıldı. Karakuş'un yerden tabloyu alıp götürdüğü anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.

        Safranbolu Belediye başkanı Elif Köse temizlik işçisi Hasan Karakuş’a bu davranışından dolayı teşekkür belgesi verdi. Belediye işçisi Hasan Karakuş ise tabloyu yerde gördüğünde vicdanının el vermediğini belirterek, “Oradan geçerken gördüm. Tabloyu aldım. Onu oraya koyandan utandım. Temizledim güzelce koydum duvarda duruyor” dedi.

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