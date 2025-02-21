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        Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı

        KARABÜK'ün yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 15:21 Güncelleme: 21.02.2025 - 15:25
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        Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı
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        KARABÜK'ün yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Eflani ilçesindeki Bostancılar Göleti, kısmen buz tuttu.

        Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kent merkezine 23 kilometre uzaklıktaki, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi, kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece olarak ölçüldüğü Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı da 40 santimetreye ulaştı. Eflani ilçesine 3 km uzaklıkta bulunan Bostancılar Göleti'nde ise sıcaklık sıfırın altında 16 derece olarak ölçülürken, göletin bazı bölümleri buz tuttu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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