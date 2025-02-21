KARABÜK'ün yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Eflani ilçesindeki Bostancılar Göleti, kısmen buz tuttu.

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kent merkezine 23 kilometre uzaklıktaki, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi, kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece olarak ölçüldüğü Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı da 40 santimetreye ulaştı. Eflani ilçesine 3 km uzaklıkta bulunan Bostancılar Göleti'nde ise sıcaklık sıfırın altında 16 derece olarak ölçülürken, göletin bazı bölümleri buz tuttu.