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        Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı (2)

        KARABÜK'TEAĞIR TAŞITLARA KISITLAMAKarabük Valiliği, kar yağışı nedeniyle ağır taşıtların geçişinin kısıtlandığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 16:05 Güncelleme: 21.02.2025 - 16:10
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        Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı (2)
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        KARABÜK'TEAĞIR TAŞITLARA KISITLAMA

        Karabük Valiliği, kar yağışı nedeniyle ağır taşıtların geçişinin kısıtlandığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre; 21 Şubat 2025 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Bolu ile Karabük'ün batısında, İstanbul'da ise cuma ve cumartesi günleri kuvvetli kar yağışı beklendiği ve yağışın pazar günü öğle saatlerine kadar devam edeceği yönünde meteorolojik uyarı verilmiştir. Kritik yol kesimlerindeki trafik akışında can ve mal güvenliğinin sağlanması ve trafikte herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması adına 21 Şubat Cuma günü saat 13.00'ten 23 Şubat Pazar günü saat 13.00’e kadar, TIR, kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların (tedarik sürecinde aksama yaşanmaması gereken araçlar hariç) D-100 Karayolunun ilimiz sınırları içerisinde kalan kısımlarında (arada kalan girişler dahil) İstanbul ve Ankara istikametine seyir yapmalarına izin verilmemesine, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi gereğince karar verilmiştir. Bu süreçte sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, alternatif güzergahları tercih etmeleri önem taşımaktadır" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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