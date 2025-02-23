Karabük'te 2 katlı ev yandı

Yeşil Mahalle Esentepe Caddesi’ndeki Ş.K.’ye ait 2 katlı müstakil ahşap evde gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangında yaralanan olmazken, çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.