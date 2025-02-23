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        Otomobille, 30 metre yükseklikten kanyona uçan sağlıkçılar kurtarıldı

        KARABÜK'te nöbetten dönen sağlık personelinin içinde bulunduğu otomobil, 30 metre yüksekten kanyona uçtu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 16:43 Güncelleme: 23.02.2025 - 16:50
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        Otomobille, 30 metre yükseklikten kanyona uçan sağlıkçılar kurtarıldı
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        KARABÜK’te nöbetten dönen sağlık personelinin içinde bulunduğu otomobil, 30 metre yüksekten kanyona uçtu. Otomobilde mahsur kalıp donma tehlikesi geçiren 3 sağlık personeli, ekiplerin zorlu çalışmasıyla 2 saatte kurtarıldı.

        Olay, sabah saatlerinde Safranbolu ilçesine bağlı Gavza köyünde bulunan Tokatlı Kanyonu’nda meydana geldi. Eflani’den 2 arkadaşıyla gece nöbetinden dönen sağlık personeli Ekrem Şahin yönetimindeki 78 BU 010 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu 30 metreden kanyona uçtu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karla kaplı ve bazı bölümlerde yüzeyi buz tutan suyun olduğu kanyona düşen otomobildeki Ekrem Şahin, İsa Atay ile İlhan Kayaoğlu’nu kurtarmak için çalışma başlatıldı.

        Ekipler zorlu arazi şartlarında 30 metre yükseklikten kanyona indi. Kanyonda yüzerek yaralılara ulaşan ekipler, sarkıttıkları botlara aldıkları 3 kişiyi kıyıya getirdi. Yaralılar, daha sonra halatla sedye ile yukarı çıkarıldı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Ekrem Şahin, İsa Atay ve İlhan Kayaoğlu’nun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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