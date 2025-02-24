Kardeşi ile yengesini tabancayla öldürdü

KARABÜK'te Afganistan uyruklu Norooz A. (29), kardeşi Kurban Ali A. (25) ve yengesi Leega A.'yı (27) tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, saat 22.00 sıralarında Karabük merkeze bağlı Yeşil Mahalle, Kavşak Sokak’ta bulunan bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Afganistan uyruklu Norooz A., kardeşi Kurban Ali A. ve yengesi Leeqa A.’yı bilinmeyen nedenle yanındaki tabancayla vurdu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Leega A. ve eşi Kurban Ali K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, inceleme sonrası Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna götürüldü. Norooz A. olayın ardından çağırdığı taksi ile Eskipazar ilçesine kaçtı. Eskipazar ilçesine kaçan Norooz A., polis ekipleri tarafından suç aleti tabancayla birlikte yakalandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.