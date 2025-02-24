Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Hastaneden firar eden mahkum, polis operasyonuyla yakalandı

        KARABÜK'te tedavi için götürüldüğü hastaneden firar eden hırsızlık suçundan hükümlü T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 12:35 Güncelleme: 24.02.2025 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hastaneden firar eden mahkum, polis operasyonuyla yakalandı
        ABONE OL

        KARABÜK’te tedavi için götürüldüğü hastaneden firar eden hırsızlık suçundan hükümlü T.F.Ç., polis ekipleri tarafından saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Olay, 23 Şubat’ta Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. Hırsızlık suçundan 3 yıl 6 ay 27 gün hüküm giyen T.F.Ç., cezasını çektiği cezaevinde rahatsızlanınca Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. T.F.Ç., hastaneden firar etti. Ekipler, firar eden mahkumu yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, T.F.Ç.’nin taksiyle Yenice ilçesine gittiğini tespit etti. T.F.Ç., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla saklandığı evde yakalandı. T.F.Ç., işlemlerinin ardından Karabük T Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lavrov Ankara'da
        Lavrov Ankara'da
        Rusya'nın Marsilya Konsolosluğu'nda patlama
        Rusya'nın Marsilya Konsolosluğu'nda patlama
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        İnan Kıraç vakası
        İnan Kıraç vakası
        Türkiye dün gece dondu! 2 ilçe -32.6'yı gördü!
        Türkiye dün gece dondu! 2 ilçe -32.6'yı gördü!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Derbide goller yabancılardan!
        Derbide goller yabancılardan!
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Şehir eşkıyaları iş insanını kaçırdı!
        Şehir eşkıyaları iş insanını kaçırdı!
        Önce cinayet sonra kimyasal maddeyle saldırı!
        Önce cinayet sonra kimyasal maddeyle saldırı!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de
        Avrupalı üreticilere 2025 uyarısı
        Avrupalı üreticilere 2025 uyarısı
        İşte dünyanın en eski yemek tarifleri!
        İşte dünyanın en eski yemek tarifleri!
        Zelenskiy: Ukrayna'yla gurur duyuyorum
        Zelenskiy: Ukrayna'yla gurur duyuyorum

        Benzer Haberler

        Karabük'te Ortakçılar Göleti'nin yüzeyi buz tuttu
        Karabük'te Ortakçılar Göleti'nin yüzeyi buz tuttu
        Karabük'te çatı katında çıkan yangın söndürüldü
        Karabük'te çatı katında çıkan yangın söndürüldü
        Kardeşi ile yengesini tabancayla öldürdü
        Kardeşi ile yengesini tabancayla öldürdü
        GÜNCELLEME - Karabük'te bir kişi kardeşi ve yengesini silahla öldürdü
        GÜNCELLEME - Karabük'te bir kişi kardeşi ve yengesini silahla öldürdü
        Karabük'te bir kişi kardeşi ve yengesini silahla öldürdü
        Karabük'te bir kişi kardeşi ve yengesini silahla öldürdü
        Karabük'te eğitime kar engeli
        Karabük'te eğitime kar engeli