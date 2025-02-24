Hastaneden firar eden mahkum, polis operasyonuyla yakalandı

KARABÜK’te tedavi için götürüldüğü hastaneden firar eden hırsızlık suçundan hükümlü T.F.Ç., polis ekipleri tarafından saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Olay, 23 Şubat’ta Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. Hırsızlık suçundan 3 yıl 6 ay 27 gün hüküm giyen T.F.Ç., cezasını çektiği cezaevinde rahatsızlanınca Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. T.F.Ç., hastaneden firar etti. Ekipler, firar eden mahkumu yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, T.F.Ç.’nin taksiyle Yenice ilçesine gittiğini tespit etti. T.F.Ç., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla saklandığı evde yakalandı. T.F.Ç., işlemlerinin ardından Karabük T Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.