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        Kardeşi ve yengesini öldüren şüpheliyi bindiği taksinin şoförü yakalatmış (2)

        TUTUKLANDIKarabük'tekardeşi Kurban Ali Ahmadi ve yengesi Leeqa Azimi'yi tabancayla vurarak öldüren Afganistan uyruklu Norooz Ahmadi, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 19:10 Güncelleme: 24.02.2025 - 19:10
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        Kardeşi ve yengesini öldüren şüpheliyi bindiği taksinin şoförü yakalatmış (2)
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        TUTUKLANDI

        Karabük'tekardeşi Kurban Ali Ahmadi ve yengesi Leeqa Azimi'yi tabancayla vurarak öldüren Afganistan uyruklu Norooz Ahmadi, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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