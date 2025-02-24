Kardeşi ve yengesini öldüren şüpheliyi bindiği taksinin şoförü yakalatmış (2)

Karabük'tekardeşi Kurban Ali Ahmadi ve yengesi Leeqa Azimi'yi tabancayla vurarak öldüren Afganistan uyruklu Norooz Ahmadi, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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