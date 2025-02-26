Tellerin üzerinde yürüyen sincap kamerada

Safranbolu ilçesine bağlı Karıt köyünde bir sincabın telefon direğine tırmandığını gören kişi, cep telefonu ile kayda girdi. Sincap daha sonra tellerin üzerinde yürüdü. Sincap, bir süre sonra direkten geri inip gözden kayboldu.

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