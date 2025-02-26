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        Tellerin üzerinde yürüyen sincap kamerada

        KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde sincabın, telefon direğindeki tellerin üzerinde yürüdüğü anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 11:28 Güncelleme: 26.02.2025 - 11:30
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        Tellerin üzerinde yürüyen sincap kamerada
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        KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde sincabın, telefon direğindeki tellerin üzerinde yürüdüğü anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        Safranbolu ilçesine bağlı Karıt köyünde bir sincabın telefon direğine tırmandığını gören kişi, cep telefonu ile kayda girdi. Sincap daha sonra tellerin üzerinde yürüdü. Sincap, bir süre sonra direkten geri inip gözden kayboldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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