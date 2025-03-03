Yola inen 2 karacayı orman ekipleri görüntüledi

Ovacık Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, araçlarıyla seyir halindeyken Ekincik köyü mevkisinde ormandan gelerek yolun karşısına geçmeye çalışan 2 karacaya rastladı. Karacalardan bir tanesi yolun karşısına geçerken, diğeri ise karşıdan gelen otomobilin geçmesini beklediği esnada sürücünün yol vermesiyle yolun karşısına geçti. Daha sonra karacalar ormanda gözden kayboldu. O anlar orman ekipleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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