Karabük'te kaçak kazı yapan definecilere operasyon; 7 tutuklama

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak kazı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 7 şüpheli define amacıyla kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan incelemede delici- kırıcı alet, murç, 250 kilogram taşıma kapasiteli elektrikli vinç ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

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