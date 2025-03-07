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        Kalabalık tepkisinden rahatsız olan belediye başkanı, köprüyü tek başına açtı

        KARABÜK'ün Eskipazar Belediye Başkanı AK Parti'l iSerkan Cıva, park açılışı yaparken insanların kalabalıktan şikayetçi olması üzerine, köy ve mahalleleri bağlayan köprünün açılışını tek başına yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 22:52 Güncelleme: 07.03.2025 - 22:55
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        Kalabalık tepkisinden rahatsız olan belediye başkanı, köprüyü tek başına açtı
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        KARABÜK’ün Eskipazar Belediye Başkanı AK Parti’l iSerkan Cıva, park açılışı yaparken insanların kalabalıktan şikayetçi olması üzerine, köy ve mahalleleri bağlayan köprünün açılışını tek başına yaptı. Cıva, “Park açılışı yaptık. Biraz kalabalık oldu. Bundan rahatsız olan bir kesim oldu ve paylaşım yaptılar. Bunu da tek başıma açayım. Sade olsun” dedi.

        Eskipazar ilçesinde Kurbantepe ile Bahçepınar Mahari ve köyleri birbirine bağlayan köprü açılışını belediye başkanı AK Parti’li Serkan Cıva tek başına yaptı. İlçede yapılan park açılışının kalabalık olmasından rahatsız olan vatandaşlar nedeniyle köprünün açılışını tek başına yaptığını belirten Cıva, “Göreve geldiğimiz günden ilçemizin ne kadar sorunu varsa yapacağız diye söz vermiştik. İlçemiz Kurbantepe Yenimahalle’den gelip Bahçepınar ve köylerimize giden köprümüzün yarısı vardı, yarısı yoktu. Köprümüzü tamamladık. Açılışımızı yapıyoruz. Tek başıma açıyorum köprüyü. Tek başıma açma sebebini söyleyeyim. Park açılışı yaptık. Biraz kalabalık oldu. Bundan rahatsız olan bir kesim oldu ve paylaşım yaptılar. Bunu da tek başıma açayım. Sade olsun. İnşallah memleketimiz için hayırlı olur. Eskipazar için durmak yok çalışmaya devam” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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