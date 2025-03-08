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        Safranbolu'da kadınlardan renkli yürüyüş

        KARABÜK'ünSafranbolu ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen 'Cumhuriyet Kadınları' yürüyüşü, renkli görüntülere sahne oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 18:00 Güncelleme: 08.03.2025 - 18:05
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        Safranbolu'da kadınlardan renkli yürüyüş
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        KARABÜK'ünSafranbolu ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen 'Cumhuriyet Kadınları' yürüyüşü, renkli görüntülere sahne oldu. Kadınlar, ellerinde Atatürk posterleri ile yürüyüp, şarkılar söyleyerek eğlendi.

        Karabük'ün tarihi konaklarıyla ünlü ilçesi Safranbolu'da ilçe belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından 'Cumhuriyet Kadınları' yürüyüşü düzenlendi. Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki Leyla Dizdar Kültür Merkezi önünde toplanan kadınlar, Atatürk posterleri ve 'Biz Cumhuriyet kadınlarıyız', 'Erkeklik kadına vurmakla değil onu korumakla gösterilir' yazılı dövizler taşıdı. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin de katıldığı yürüyüş, Misak-ı Milli Meydanı'nda sona erdi. Renkli görüntülerin yaşandığı yürüyüş sonunda ayrıca konser verildi, kadınlar şarkılar söyleyerek eğlendi. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 8 Mart'ın sadece bir kutlama günü olmadığını aynı zamanda kadınların sınırlandırılan yaşam haklarının dünyaya duyurulduğu tek gün olduğunu söyledi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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