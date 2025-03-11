Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Otomobilde 43 parça tarihi eser ele geçirildi; 2 gözaltı

        KARABÜK'te jandarma ekipleri tarafından kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 43 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 15:45 Güncelleme: 11.03.2025 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobilde 43 parça tarihi eser ele geçirildi; 2 gözaltı
        ABONE OL

        KARABÜK’te jandarma ekipleri tarafından kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 43 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Safranbolu ilçesine bağlı Toprakcuma köyü mevkiindeki kontrol noktasında durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada; 14 sikke, 9 mühür, 3 iğne, 4 yüzük, 1 ok ucu,1 ağırşak, 2 haç, 1 toka, 7 obje, 1 melek figürü büstü ele geçirildi. Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki ilde daha saldırı: Çocuğun durumu ağır
        İki ilde daha saldırı: Çocuğun durumu ağır
        Babasının başını taşla ezdi! Kanlı elbiselerle hastaneye gitti!
        Babasının başını taşla ezdi! Kanlı elbiselerle hastaneye gitti!
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        İzmir'de vahşet! Eski sevgili sokakta döverek öldürdü!
        İzmir'de vahşet! Eski sevgili sokakta döverek öldürdü!
        Suriye liderinden özeleştiri
        Suriye liderinden özeleştiri
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        Rangers'ı yıkım planı!
        Rangers'ı yıkım planı!
        'Borç batağında' iddiası
        'Borç batağında' iddiası
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        Benjamin Nurdan
        Benjamin Nurdan
        "Ayrılmadık"
        "Ayrılmadık"
        Okul müdürünü boynundan bıçaklamıştı! Şaşırtan gerekçe!
        Okul müdürünü boynundan bıçaklamıştı! Şaşırtan gerekçe!
        Trump'ın "ele geçirme" tehditlerinin sürdüğü Grönland sandık başında
        Trump'ın "ele geçirme" tehditlerinin sürdüğü Grönland sandık başında
        "Büyük hayal kırıklığı"
        "Büyük hayal kırıklığı"
        Osimhen'den Galatasaray'a dev katkı!
        Osimhen'den Galatasaray'a dev katkı!
        FT yazdı: NATO'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        FT yazdı: NATO'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı

        Benzer Haberler

        Karabük'e tarihi eser niteliğinde 43 obje ele geçirildi
        Karabük'e tarihi eser niteliğinde 43 obje ele geçirildi
        Karabük'te tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Karabük'te tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Karabük'te "tekne orucu" etkinliği düzenlendi
        Karabük'te "tekne orucu" etkinliği düzenlendi
        Karabük'te vefat eden Kıbrıs gazisi Kazım Sezer, son yolculuğuna uğurlandı
        Karabük'te vefat eden Kıbrıs gazisi Kazım Sezer, son yolculuğuna uğurlandı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Karabük'te binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Karabük'te binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü