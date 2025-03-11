Otomobilde 43 parça tarihi eser ele geçirildi; 2 gözaltı
KARABÜK'te jandarma ekipleri tarafından kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 43 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
KARABÜK’te jandarma ekipleri tarafından kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 43 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Safranbolu ilçesine bağlı Toprakcuma köyü mevkiindeki kontrol noktasında durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada; 14 sikke, 9 mühür, 3 iğne, 4 yüzük, 1 ok ucu,1 ağırşak, 2 haç, 1 toka, 7 obje, 1 melek figürü büstü ele geçirildi. Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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