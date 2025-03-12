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        Sokakta karşılaşan husumetli iki grup kavga etti: 3 gözaltı

        KARABÜK'te aralarında önceden husumet bulunan iki grup sokakta karşılaşınca tekme ve yumruk darbeleriyle birbirlerine saldırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 23:42 Güncelleme: 12.03.2025 - 23:45
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        Sokakta karşılaşan husumetli iki grup kavga etti: 3 gözaltı
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        KARABÜK’te aralarında önceden husumet bulunan iki grup sokakta karşılaşınca tekme ve yumruk darbeleriyle birbirlerine saldırdı. 3 kişinin gözaltına alındığı olayda kavgayı ayırmaya çalışan 1 polis memuru yaralandı.

        Olay, saat 17.45 sıralarında Bayır Mahallesi Kemal Güneş Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre önceden aralarında husumet olan 5 kişi sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. İki grup, tartışmanın ardından tekme ve yumruk darbeleriyle birbirlerine saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavga eden iki grubu ayırırken, olayla ilgili Y.G. (23), A.G. (19) ve M.E.B. (24) gözaltına alındı. Kavgaya müdahale sırasında bir polis memuru yaralandı. Kavgaya karışanlardan bir şüphelinin üzerinde tabanca ve mermi ele geçirildi.

        Olayın ardından M.M. (24) ve Y.C.K. (22), ellerinde orak ve bijon anahtarı polis merkezine gelerek, gözaltına alınan şüphelilere saldırmaya çalıştı. Şüphelilere saldıranlara polis ekipleri müdahale etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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