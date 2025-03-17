Ormanda bitkin düşen kaplumbağaya su içirdiler
KARABÜK'te, ormanda yürüyüş yapan bir grup doğasever, susuzluktan bitkin düşen kaplumbağaya su içirdi.
KARABÜK’te, ormanda yürüyüş yapan bir grup doğasever, susuzluktan bitkin düşen kaplumbağaya su içirdi.
Karabük merkeze bağlı Yukarı Kızılcaören köyü ile Karabük Üniversitesi arasında bulunan ormanda yürüyüş yapan bir grup doğasever, yol kenarında bitkin düşen bir kaplumbağaya rastladı. Doğaseverler, pet şişe kapağına koydukları suyu kaplumbağaya içirip kendine gelmesini sağladı. Gruptan Gazanfer Erbay, “Bunun su kaynağı bulması bayağı zor. Buralar da bayağı bir kurak, etrafta su da yok. Hayvancığız uzun süredir su içmemiştir. Biz de bu rotayı yaparken belki rabbim bizi buraya gönderdi” dedi.
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