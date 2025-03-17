Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Ormanda bitkin düşen kaplumbağaya su içirdiler

        KARABÜK'te, ormanda yürüyüş yapan bir grup doğasever, susuzluktan bitkin düşen kaplumbağaya su içirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 12:21 Güncelleme: 17.03.2025 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ormanda bitkin düşen kaplumbağaya su içirdiler
        ABONE OL

        KARABÜK’te, ormanda yürüyüş yapan bir grup doğasever, susuzluktan bitkin düşen kaplumbağaya su içirdi.

        Karabük merkeze bağlı Yukarı Kızılcaören köyü ile Karabük Üniversitesi arasında bulunan ormanda yürüyüş yapan bir grup doğasever, yol kenarında bitkin düşen bir kaplumbağaya rastladı. Doğaseverler, pet şişe kapağına koydukları suyu kaplumbağaya içirip kendine gelmesini sağladı. Gruptan Gazanfer Erbay, “Bunun su kaynağı bulması bayağı zor. Buralar da bayağı bir kurak, etrafta su da yok. Hayvancığız uzun süredir su içmemiştir. Biz de bu rotayı yaparken belki rabbim bizi buraya gönderdi” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 ayrı eve molotofkokteyli attılar! Zanlı çok yakını çıktı!
        3 ayrı eve molotofkokteyli attılar! Zanlı çok yakını çıktı!
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        ABD'nin sınır dışı ettiği çete üyeleri El Salvador'a geldi
        ABD'nin sınır dışı ettiği çete üyeleri El Salvador'a geldi
        Fenerbahçe'nin ilk 5 sıra kabusu!
        Fenerbahçe'nin ilk 5 sıra kabusu!
        Kenize Murad mı CIA ajanı? İnsanı güldürmeyin!
        Kenize Murad mı CIA ajanı? İnsanı güldürmeyin!
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        Şebeke suyunda petrol hidrokarbonu çıkmıştı! Sevindiren haber!
        Şebeke suyunda petrol hidrokarbonu çıkmıştı! Sevindiren haber!
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        "Fenerbahçe'de temizlik şart"
        "Fenerbahçe'de temizlik şart"
        Dizi aşkı gerçek oldu
        Dizi aşkı gerçek oldu
        Times Meydanı'nda bir adam kasıtlı olarak ateşe verildi
        Times Meydanı'nda bir adam kasıtlı olarak ateşe verildi
        İki kuzen sosyal medyada küfürleşti... 'Kuş dolabı' cinneti!
        İki kuzen sosyal medyada küfürleşti... 'Kuş dolabı' cinneti!
        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde dava açıldı!
        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde dava açıldı!
        Uyuşturucu ve fuhuşa zorlandı! Nesrin'in hayatını kararttılar!
        Uyuşturucu ve fuhuşa zorlandı! Nesrin'in hayatını kararttılar!
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        17 yaşındaki genç öldürüldü! Borç kavgası 'kanlı' bitti!
        17 yaşındaki genç öldürüldü! Borç kavgası 'kanlı' bitti!
        Şeyma'nın kahreden ölümü! 14.kattan düştü, sevgilisi tutuklandı!
        Şeyma'nın kahreden ölümü! 14.kattan düştü, sevgilisi tutuklandı!
        Rapor: AB her geçen gün daha çok yıpranıyor
        Rapor: AB her geçen gün daha çok yıpranıyor
        Nedir bu katarsis?
        Nedir bu katarsis?

        Benzer Haberler

        "SafranTech Takımı", FRC 2025 Türkiye şampiyonu oldu
        "SafranTech Takımı", FRC 2025 Türkiye şampiyonu oldu
        Karabük'te devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
        Karabük'te devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
        Karabük'te otomobille çarpışan motosikletli yaralandı
        Karabük'te otomobille çarpışan motosikletli yaralandı
        Karabük'te trafik güvenliğini tehlikeye düşüren otomobil sürücüsüne para ce...
        Karabük'te trafik güvenliğini tehlikeye düşüren otomobil sürücüsüne para ce...
        Karabük'te otomobilin ters yönde ilerlemesi cep telefonuyla kaydedildi
        Karabük'te otomobilin ters yönde ilerlemesi cep telefonuyla kaydedildi
        Karabük'te motosikletin devrilme anı kask kamerasında
        Karabük'te motosikletin devrilme anı kask kamerasında