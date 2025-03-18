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        Milli boksör Elif Güneri, memleketi Karabük'te coşkuyla karşılandı

        SIRBİSTAN'DA düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası yarı finalinde karşılaştığı Çinli rakibine mağlup olarak bronz madalya alan milli boksör Elif Güneri, memleketi Karabük'te coşkuyla karşılandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 18:05 Güncelleme: 18.03.2025 - 18:10
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        Milli boksör Elif Güneri, memleketi Karabük'te coşkuyla karşılandı
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        SIRBİSTAN'DA düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası yarı finalinde karşılaştığı Çinli rakibine mağlup olarak bronz madalya alan milli boksör Elif Güneri, memleketi Karabük’te coşkuyla karşılandı.

        Milli boksör Elif Güneri Sırbistan'ın Niş kentindeki düzenlenen şampiyonanın +81 kilo yarı final maçında Çinli rakibi Yilian Zhan'la karşı karşıya geldi. Çinli rakibine mağlup olan Elif Güneri Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda üçüncü oldu ve bronz madalya kazandı. Güneri, memleketi Karabük’te Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, antrenörü Baykan Arslan ve sporcular tarafından Yeni Mahalle Spor Salonunda meşalelerle karşılandı.

        Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda bronz madalya kazanan Elif Güneri hem Türkiye’ye hem de Karabük’e bir madalya daha kazandırmanın gururunu yaşadığını söyledi. Güneri, “Bu şampiyona benim için çok özel ve değerli bir şampiyonaydı. Bir ara vermiştim. Aradan sonra tekrar bu şekilde ringe çıkmak gerçekten özgüven istiyordu. Çok zor bir kura çektim. İlk turda İrlandalıyı yendim. Çok güçlü bir kadındı. İkinci turda çeyrek final maçımda bir numara seri başı Azerbaycanlı arkadaşımla oynadım. Onunla zaten yıllardır kamplarda beraberiz. Yarı final maçında Çinli boksör ile oynadım. Onunla da maalesef lobi kurbanı oldum. Dünya üçüncüsü oldum. Amacım dünya şampiyonu olmaktı. Yaklaşık 3 yıllık bir aradan sonra Avrupa ve dünya şampiyonası gibi arenalarda boy göstermek gerçekten çok zor. Ben burada üçüncü oldum altın madalyayı gerçekten kıl payı kaybettiğim maçlardan biri oldu. Üzgünüm ama sevinçliyim de. Şehrime ve ülkeme bir madalya daha kazandırdım. Bunun haklı gururu var içimde“ ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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