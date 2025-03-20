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        Tırnak yeme alışkanlığına karşı yapay zeka destekli akıllı saat uygulaması geliştirdiler

        KARABÜK Üniversitesi'nden Doç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 14:23 Güncelleme: 20.03.2025 - 14:25
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        Tırnak yeme alışkanlığına karşı yapay zeka destekli akıllı saat uygulaması geliştirdiler
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        KARABÜK Üniversitesi’nden Doç. Dr. Eftal Şehirli ve doktora öğrencisi Abdullah Alesmaeil, tırnak yeme alışkanlığını önlemeye yönelik yapay zeka destekli bir akıllı saat uygulaması geliştirdi. Sistemin, kullanıcıyı el hareketlerini algılayarak tırnak yeme davranışını tespit edip sesli uyarıyla bu alışkanlığı bırakmasına yardımcı olduğu bildirildi.

        Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Eftal Şehirli ve doktora öğrencisi Abdullah Alesmaeil tırnak yeme alışkanlığını önlemeye yönelik çalışma yaptı. Çalışma kapsamında yapay zeka destekli bir akıllı saat uygulaması geliştirildi. Sistem, el hareketlerini algılayarak tırnak yeme davranışını tespit ediyor ve kullanıcıyı sesli uyarıyla bilinçlendirerek bu alışkanlığı bırakmasına yardımcı oluyor. Üç aşamalı bir analiz yöntemiyle çalışan uygulama, hareketi yüzde 93 doğrulukla belirleyerek yüksek bir başarı oranı sunuyor.

        Doç. Dr. Şehirli, çalışmalarıyla ilgili şu bilgiyi verdi:

        “Geliştirmiş olduğumuz proje tırnak yeme hastalığını tespit etmek adına bir akıllı saat uygulamasıdır. İnsanların yüzde 20 veya 30’unda bu hastalık görülmektedir. Onikafaji olarak da geçmektedir. Bu hastalığın çözümü ya cerrahi müdahaledir ya ilaç tedavisidir ya da manuel yöntemlerdir. Biz de akıllı saat uygulamasıyla birlikte insanlara bu konuda yardımcı olmayı hedefledik. Covit zamanında insanların elinin yüzüne gittiği bir uyarı vermek adına bir uygulama geliştirmiştik. Daha sonra tırnak yemeyi engellemek istedik. Projemiz 3 aşamadan oluşuyordu. Birincisi elin yüze gitmesi, hareketi ve üçüncüsü de sınıflandırmaydı. Yani tırnak yiyor mu yoksa kaşımamı yapıyor yoksa diğer olarak hitap edeceğimiz bir hareket mi yapıyor. Bu 3 ana aşamadan oluşmasının şöyle bir avantajı oldu. Direkt olarak tırnak yemeyi hedefleyelim, deyince başarı oranımız yüzde 10 seviyelerinde kaldı. 3 ayrı aşamaya bölmeyle beraber başarımız yüzde 90’ı geçti. Sitemimizin yüzde 93 bir başarı oranı var. Bu projede ben danışmanlık görevi üstlendim. Abdullah Alesmaeil isimli bilgisayar mühendisliğinde doktora yapan öğrencimle birlikte geliştirdim. Öğrencim aynı zamanda Dubai’de çalışmaktadır. Online toplantılar yaparak projeyi gerçekleştirdik. Uygulama akıllı saatimiz var ise eğer arka planda çalışıyor. Elimiz ağzımıza kontrolsüz bir şekilde gittiğinde birkaç saniye içerisinde alarm veriyor.”

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