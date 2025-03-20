Bakan Kacır: 2 bin 490 teknoloji girişiminin kurulmasına öncülük ettik (3)

BAKANKACIR: TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİNİN GÜVENLİĞİNE ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çankırı ziyaretinin ardından Karabük’e geçti. Karabük Valisi Mustafa Yavuz’u makamında ziyaret eden Bakan Kacır, daha sonra Karabük AK Parti İl Başkanlığına geçerek partililerle bir araya geldi. Partisinin il başkanlığında konuşan Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin muazzam bir ivmeyle, sanayileşme ve milli teknoloji hamlesi yoluculuğunu sürdürdüğünü belirterek, “Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı kılacak işlerin temelinde biz bu katma değerli üretim yolculuğunu görüyoruz. Bu anlayışla son 22 yılda Türkiye'nin dört bir yanında sanayileşmeyi hızlandırdık. AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye'de organize sanayi bölgelerinde istihdam edilen kişi sayısı 415 bindi, bugün 2 milyon 700 binden fazla kardeşimiz organize sanayi bölgelerinde çarklarını çeviriyor, dumanını tüttürüyor. Yine Türkiye'de tüm organize sanayi bölgelerinde üretimde olan fabrika sayısı AK Parti iktidara geldiğinde yalnızca 11 bin iken bugün 59 binden fazla fabrikamız organize sanayi bölgelerinde Türkiye'nin üretim gücüne güç katıyor. Artık bölgesel iş birliklerinin öne çıktığı, küreselleşme rüzgarının tersine döndüğü bir dönemdeyiz. Böyle bir dönemde Türkiye 100 milyar doların üzerinde ihracat yapmakta olduğu Avrupa Birliği için en önemli tedarik ve üretim merkezi, savunma sanayinde elde ettiğimiz kazanımlar önümüzdeki dönemde sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın güvenliğine de önemli katkılar sunacak." diye konuştu.

TÜRKİYE İNSANSIZ HAVA PAZARINDA DÜNYADA AÇIK ARA ÖNDE

Bakan Kacır, Türkiye'nin insansız hava pazarında dünyada açık ara lider durumda olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Küresel pazarın yüzde 68'i Türkiye'nin markalarının elindedir. Bayraktar'la Akıncı'yla, Aksungur'la, Anka’yla, Hürkuş'la, Hürjet'le, Atak'la, Gökbey'le, Kağanla, Kızılelma'yla Türk milleti gökyüzüne imzasını atıyor. Bütün bunlar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlam iradesi sayesinde mümkün oldu. Bu yolculuğu güçlü şekilde devam ettireceğiz. Kritik teknolojilerde tam bağımsızlık, katma değerli üretim ve topyekun kalkınma yolculuğumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Bu yolculuğumuzda 81 şehrimizin tümünün enerjisini katmayı yine sürdürüyor olacağız.”