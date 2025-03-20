Bakan Kacır: 2 bin 490 teknoloji girişiminin kurulmasına öncülük ettik (3)
BAKANKACIR: TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİNİN GÜVENLİĞİNE ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAKSanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çankırı ziyaretinin ardından Karabük'e geçti.
BAKANKACIR: TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİNİN GÜVENLİĞİNE ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAK
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çankırı ziyaretinin ardından Karabük’e geçti. Karabük Valisi Mustafa Yavuz’u makamında ziyaret eden Bakan Kacır, daha sonra Karabük AK Parti İl Başkanlığına geçerek partililerle bir araya geldi. Partisinin il başkanlığında konuşan Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin muazzam bir ivmeyle, sanayileşme ve milli teknoloji hamlesi yoluculuğunu sürdürdüğünü belirterek, “Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı kılacak işlerin temelinde biz bu katma değerli üretim yolculuğunu görüyoruz. Bu anlayışla son 22 yılda Türkiye'nin dört bir yanında sanayileşmeyi hızlandırdık. AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye'de organize sanayi bölgelerinde istihdam edilen kişi sayısı 415 bindi, bugün 2 milyon 700 binden fazla kardeşimiz organize sanayi bölgelerinde çarklarını çeviriyor, dumanını tüttürüyor. Yine Türkiye'de tüm organize sanayi bölgelerinde üretimde olan fabrika sayısı AK Parti iktidara geldiğinde yalnızca 11 bin iken bugün 59 binden fazla fabrikamız organize sanayi bölgelerinde Türkiye'nin üretim gücüne güç katıyor. Artık bölgesel iş birliklerinin öne çıktığı, küreselleşme rüzgarının tersine döndüğü bir dönemdeyiz. Böyle bir dönemde Türkiye 100 milyar doların üzerinde ihracat yapmakta olduğu Avrupa Birliği için en önemli tedarik ve üretim merkezi, savunma sanayinde elde ettiğimiz kazanımlar önümüzdeki dönemde sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın güvenliğine de önemli katkılar sunacak." diye konuştu.
TÜRKİYE İNSANSIZ HAVA PAZARINDA DÜNYADA AÇIK ARA ÖNDE
Bakan Kacır, Türkiye'nin insansız hava pazarında dünyada açık ara lider durumda olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:
“Küresel pazarın yüzde 68'i Türkiye'nin markalarının elindedir. Bayraktar'la Akıncı'yla, Aksungur'la, Anka’yla, Hürkuş'la, Hürjet'le, Atak'la, Gökbey'le, Kağanla, Kızılelma'yla Türk milleti gökyüzüne imzasını atıyor. Bütün bunlar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlam iradesi sayesinde mümkün oldu. Bu yolculuğu güçlü şekilde devam ettireceğiz. Kritik teknolojilerde tam bağımsızlık, katma değerli üretim ve topyekun kalkınma yolculuğumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Bu yolculuğumuzda 81 şehrimizin tümünün enerjisini katmayı yine sürdürüyor olacağız.”
Bakan Kacır daha sonra Karabük Belediyesi 5 bin evler Kanyon Düğün Salonunda sanayici ve iş insanları ile iftarda bir araya geldi. İftara Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Karabük AK Parti Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ve iş insanları katıldı.
İftarda iş insanlarına seslenen Bakan Kacır, “Maalesef insanlığın gördüğü en büyük mezalimlerden birinin, bir soykırımın, 1,5 yılı aşkın bir zaman adeta canlı yayında dünyaya seyrettirilmesi, Gazze'de İsrail, on binlerce ton bombayla 50 binden fazla insanı katletti. Okulları, camileri, hastaneleri, kiliseleri bombaladı, milyonlarca insanı evinden, mahallesinden, yurdundan etti ve bütün dünya maalesef bu mezalimi adeta canlı yayında seyretti. Anladık ki gördük ki bugünün dünyasında kabul ettiğimiz uluslararası kurumların hiçbiri vazife görecek halde değilmiş. Bir kez daha anladık ki Türk milleti olarak bizler adalet ve merhamet medeniyetinin bayrak taşıyıcısı olan bizler muhakkak çok kuvvetli olmak ve sadece Türk milletinin değil dünyada haksızlığa uğrayan, zulme uğrayan kim varsa o mazlumların hakkını hukukunu korumak adına gayret göstermek zorundayız” diye konuştu.
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