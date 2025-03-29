Otellerin dolduğu Safranbolu'da 300 ton lokum satılması hedefleniyor

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde otel, han ve tarihi konaklarda rezervasyon oranı 9 günlük bayram tatili öncesi yüzde 100’e ulaştı. İlçede tatilcilerin en çok rağbet gösterdiği coğrafi işaret tescilli Safranbolu lokumu için imalathanelerde farklı çeşitlerde lokumlar üretildi. Lokum üreticisi Erdinç Sezer, bayram tatili boyunca 250-300 ton lokum satılmasını tahmin ettiklerini söyledi.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçilerin akınına uğrayacak. 5 bin yatak kapasiteli ilçedeki otel, han ve tarihi konaklarda rezervasyon oranı yüzde 100’e ulaştı. Osmanlı mimarisini, şehir hayatını ve kültürünü bugüne kadar koruyan; han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüler ile açık hava müzesini andıran ilçeyi binlerce günübirlik tatilcinin de ziyaret etmesi bekleniyor. İlçede tatilcilerin en çok rağbet gösterdiği lokumlar için imalathanelerde farklı çeşitlerde lokumlar hazırlandı. Farklı lezzet ve dokusuyla talep gören coğrafi işaret tescilli Safranbolu lokumu için lokum üreticileri bayram hazırlıklarını tamamladı. Ramazan Bayramı tatilinde ilçeye gelecek olan tatilciler için safranlı başta olmak üzere damla sakızlı, fındıklı, güllü, çifte kavrulmuş, çikolatalı, sade, fıstıklı, sarma gibi çeşit çeşit lokumlar tezgahlardaki yerini aldı.