Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Otomobil, park halindeki TIR'a çarptı; 5 yaralı

        KARABÜK'te park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 14:46 Güncelleme: 29.03.2025 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil, park halindeki TIR'a çarptı; 5 yaralı
        ABONE OL

        KARABÜK'te park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 11.30 sıralarında Karabük-Ankara kara yolunun Kemikli rampası mevkisinde meydana geldi. S.S.’nin kontrolünü yitirdiği 55 AGV 927 plakalı otomobil, park halindeki 41 AKN 012 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, araçta bulunan sürücü S.S. ile U.H., D.S., E.S. (4) ve D.S. (8) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, yapılan müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lunaparkta feci kaza! Genç kızın durumu ciddi!
        Lunaparkta feci kaza! Genç kızın durumu ciddi!
        Mezarlık ziyaretinde iki ailenin kanlı düellosu!
        Mezarlık ziyaretinde iki ailenin kanlı düellosu!
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        Kaan Ege’nin kanosu bulundu... Kahreden arayış!
        Kaan Ege’nin kanosu bulundu... Kahreden arayış!
        Ayşe'nin öldüğü 'reklam panosu' davasında 15 günde tahliye
        Ayşe'nin öldüğü 'reklam panosu' davasında 15 günde tahliye
        Maktul 16, katil 17 yaşında! Sosyal medyadaki küfürleşme çekiç ve bıçakla bitti!
        Maktul 16, katil 17 yaşında! Sosyal medyadaki küfürleşme çekiç ve bıçakla bitti!
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Dolmabahçe'de dev randevu!
        Dolmabahçe'de dev randevu!
        Tacı geri alındı
        Tacı geri alındı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "F.Bahçe lig yarışına geri döndü"
        "F.Bahçe lig yarışına geri döndü"
        "Seni vuracağım"
        "Seni vuracağım"
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1000'i aştı
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1000'i aştı
        Sigara kullanımı akciğeri söndürüyor
        Sigara kullanımı akciğeri söndürüyor
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        NATO'nun yıl içindeki en büyük tatbikatında Türkiye damgası!
        NATO'nun yıl içindeki en büyük tatbikatında Türkiye damgası!
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        Rol uğruna değişen ünlüler
        Rol uğruna değişen ünlüler
        Derbide gözler kalecilerde olacak
        Derbide gözler kalecilerde olacak
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!

        Benzer Haberler

        Karabük'te park halindeki tıra çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Karabük'te park halindeki tıra çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa
        Otellerin dolduğu Safranbolu'da 300 ton lokum satılması hedefleniyor
        Otellerin dolduğu Safranbolu'da 300 ton lokum satılması hedefleniyor
        AK Parti Karabük heyeti Tapu ve Kadastro Hizmet Binası inşaatında inceleme...
        AK Parti Karabük heyeti Tapu ve Kadastro Hizmet Binası inşaatında inceleme...
        Karabük'te düzenlenen çalıştayla unutulmaya yüz tutan dericilik canlandırıl...
        Karabük'te düzenlenen çalıştayla unutulmaya yüz tutan dericilik canlandırıl...
        Karabük'te firari 3 hükümlü yakalandı
        Karabük'te firari 3 hükümlü yakalandı