Karabük'te TIR ile otomobil çarpıştı; aynı aileden 4 ölü, 1 yaralı (2)

Karabük'te TIR ile otomobilin çarpıştığı, aynı aileden Esra Uluışık (45), Berfin Uluışık (24) ve Kübra Uluışık (35) yaşamını yitirdiği kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Aziz Uluışık (53) da yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Feride Uluışık'ın ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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