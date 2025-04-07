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        Başına dal düşen ağaç kesim işçisi öldü

        KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde ormanda ağaç keserken sırasında kopan dalın başına isabet ettiği Salih Demir (50), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 09:28 Güncelleme: 07.04.2025 - 09:30
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        Başına dal düşen ağaç kesim işçisi öldü
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        KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde ormanda ağaç keserken sırasında kopan dalın başına isabet ettiği Salih Demir (50), hayatını kaybetti.

        Olay, dün akşam saatlerinde Gökpınar köyü Karakışla mevkisinde meydana geldi. Ormanda ağaç kesim işçisi olarak çalışan Salih Demir'in başına, çalışmalar sırasında düşen bir dal isabet etti. Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde Demir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Salih Demir'in cenazesi inceleme sonrası Safranbolu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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